MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse, papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. İki ülke de istediğini almış olacaktır. Mesele sadece papaz ise böylelikle konu kapanmış sayılacaktır." dedi.

Bahçeli, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok açık hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş siyaset ve ekonomik oyunların sertleşip vahşileştiği, trajik ve tahripkar bir dönemden geçtiğine değinen Bahçeli, ABD kaynaklı husumet ve huşunet ablukasıyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Döviz kurlarının ardına gizlenip Türkiye'ye adeta kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit olunduğunu belirten Bahçeli, "Böylesi bir dönemde milli birlik ve dayanışma ruhunun canlı ve cesur vasfının, tarihi önem ve değerdedir." ifadesini kullandı.

"Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, her açıdan infial vericidir, her bakımdan isyan ettiricidir." diyen Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odakların spekülasyon silahını çektiğini kaydetti.