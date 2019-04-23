HABER

Bahçeli’den seçim yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olalım diye söylüyorum. Sonra değerlendirme yaparız inşallah." dedi.

Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı 23 Nisan resepsiyonuna katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin İstanbul seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu çalışıyor, bizim olumlu olumsuz diye bir sorgulama yapmamız o çalışmaya gölge düşürmesin. Hakimlere saygılı olalım diye söylüyorum. Sonra değerlendirme yaparız inşallah." diye konuştu.

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

Bahçeli’den seçim yorumu

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nin kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nin kararına ilişkin açıklama

Binali Yıldırım'dan YSK açıklaması

Binali Yıldırım'dan YSK açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara: Modern teknolojinin sizi esir almasına izin vermeyin

Çocuklara uyarı: Sizi esir almasına izin vermeyin!

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den İstanbul ile ilgili ilk açıklama

YSK'nın ara kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Kılıçdaroğlu: Şehit cenazesine gitmeden önce aileyle ve muhtarla görüşüldü

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.