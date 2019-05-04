Bahçeli'den şehitler için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Canımıza kasteden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli, "Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu, milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kastetti ancak yılgınlığa düşmek, yeise kapılmak, yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir yüzbaşının şehit olduğunu, bir binbaşının da yaralandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: