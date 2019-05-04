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Bahçeli'den şehitler için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Canımıza kasteden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir" - "Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Canımıza kasteden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

Devlet Bahçeli, "Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu, milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kastetti ancak yılgınlığa düşmek, yeise kapılmak, yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir yüzbaşının şehit olduğunu, bir binbaşının da yaralandığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit oldu, birisi de yaralandı. Berat Gecesi 4 kahramanımızın şehadetinden sonra bugün 4 kahramanımızın daha şehit düşmesi elbette milletimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Bilinsin ki terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur.

Canımıza kasteden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir."

- "Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla devam ettirmeli"

Türkiye'nin terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatan ve millet sağ olsun. Unutulmasın ki bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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