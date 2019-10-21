Bahçeli’den Semih Yalçın’a taziye ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oğlu geçirdiği bir kaza sonucu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın Beyefendi’nin acısını paylaşarak taziye dileklerinde bulundu. Rabbim Turan İlteber Yalçın kardeşimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



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