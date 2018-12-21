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Bahçeli'den Şener'in konuşmasına değerlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 19:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "(CHP'li Abdüllatif Şener'in bütçe konuşması) Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı 'otur yerine geç' derdim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçe konuşmasına ilişkin, "Orada MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti.

Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP'lilere sorulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
abdüllatif şener Bütçe Devlet Bahçeli

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