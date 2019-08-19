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Bahçeli'den Soylu'ya tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmeler dolayısıyla tebrik etti.
MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla aradı. Görüşmede Bahçeli, 3 büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler için Soylu'yu tebrik etti. Operasyonların önemine dikkat çeken Bahçeli, belediyelerle ilgili alınan tedbirin yerinde olduğunu söyledi. Bahçeli, terörle mücadele kapsamında hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirterek, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

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