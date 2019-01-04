Bahçeli'den teşkilatlara seçim genelgesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolü'ne sadık ve bağlı olduğunun altını çizerek, "Bu ittifak, sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." ifadesini kullandı. Bahçeli, partisinin teşkilatlarına, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde uyacakları hususların yer aldığı genelge gönderdi. Bahçeli, genelgede, tarihi gelişmelerin yaşandığı, sistemsel yenilenmenin sağlandığı, stratejik silkinmenin başarıldığı, milli talihin müspet yönde değişmeye başladığı 2018'in tamamlanarak, yepyeni bir yıla geçildiğini kaydetti. Geride kalan yıl içinde pek çok sorunun varlığını hissettirdiğini ifade eden Bahçeli, ekonomik saldırılar, kur operasyonları, terör saldırıları, iç ve dış komplolar ile mütecavir ülke ve bölgelerdeki kaos ortamının 2018'e adeta damgasını vurduğunu belirtti. Bununla birlikte milli bekanın üzerindeki tehditlerin cesamet ve cüretinde herhangi bir azalma görülmediğini, bilakis mütecaviz ve mütehakkim senaryoların ağırlığında bir yoğunlaşma ve bir yaygınlaşmanın gözlemlendiğini vurgulayan Bahçeli, "Türk milletiyle kimin hesabı varsa, kimlerin intikam duyguları kabarmışsa kirli odakların yanında soluğu almıştır. Hıyanet yine fazla mesai yapmıştır. Türk ve Türkiye düşmanlığı yine boş durmamıştır. İstiklalimizin aydınlığını ihanetin karanlığıyla boğmak isteyen meşum ve melun çevreler devamlı faal halde bulunmuşlardır. Ancak dirilen milli dayanışma ruhu bütün kumpasları boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüz akıyla çıkması en öncelikli arzumuzdur" Bahçeli, Türkiye'nin yeni bir hükümet sistemine Cumhur İttifakı'nın milli ahlakıyla meşru adımlarıyla müftehir çalışmalarıyla kavuştuğunu vurgulayarak, sistemin Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesi olarak tecelli ettiğinin altını çizdi. Bahçeli, bu yeni hükümet sisteminin harcını, 7 Ağustos Yenikapı ruhunun kardığını, muhtevasını 16 Nisan halk oylamasının kaydettiğini, müstakbelini de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tayin ve tespit ettiğini ifade etti. Türkiye'nin büyük bir dönüşümü başardığını, bu itibarla 2018'in milli hafızalardan asla çıkmayacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir. Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir. Özünde vatan sevgisi, Türk milletine mensubiyet şuuru bulunmaktadır. Cumhurun haysiyeti, Cumhuriyet’in hedefleri, milli ülkülerin hasret ve hevesleri Cumhur İttifakı'nın dokusuna ve doğasına tam manasıyla nüfuz etmiştir. Yolu zilletle kesişenler, yönü hezimete çevrilenler pek tabiidir ki Cumhur İttifakı'nı anlayamayacaklar, anlasalar bile itiraf ve ifade edemeyeceklerdir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye'nin haklı umudu, havi ufku olarak sivrilen Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden yüz akıyla çıkması en öncelikli arzumuzdur."

- "Kaç belediye kazanırız zaviyesinden bakmadığımız bellidir" Bahçeli, 8-9 Şubat 2019'da 50. yılını kutlayacak MHP'nin 31 Mart 2019'da Türk milletinin yeni bir demokrasi zaferine imza atacağına, yeni hükümet sistemini tam bir güvence altına alacağına yürekten inandığını, buna ümit bağladığını belirtti. Bu seçimlerin, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklı olduğunun, derin anlamları ihata ve ihtiva ettiğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti: "Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir. Özellikle ve önemle söylemek isterim ki, 31 Mart 2019'da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye'nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz. Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart'ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile, bu kapsamda Türkiye'nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye'nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır."

31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'nın başarısının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacağını belirten Bahçeli, ümit ve inançlarının bu, irade ve isteklerinin de buna yönelik olduğunu kaydetti. "Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açmaya kim yelteniyorsa bu ittifakın varlığı kim ya da kimlerin keyfini kaçırıyorsa onlar milli birlik ve kenetlenmenin muarızı, büyüyen, gelişen, kronik açmazlarından ve prangalarından kurtulan Türkiye'nin muhasımıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin bu anlayış ve kavrayışla seçimlere hazırlandığına işaret etti. Bahçeli, mutlu millet ve kutlu hizmet gayesinin vatanın her yöresinde yeşerip yükselmesi, milli bekanın ve yeni hükümet sisteminin kökleşip hiçbir iç ve dış tazyikle hasar görmemesinin emelleri, siyasi mücadelelerinin mihenk taşı olduğunu ifade etti. - "Türkiye'nin temkin ve tedbiriyle mümkün olmuştur" Bahçeli, Orta Doğu'nun kaynadığı, küresel ve bölgesel senaryoların her gün revize edildiği, emperyalist gerilimin tırmandığı, haritalarla oynanıp sınır aşan göçlerin ve terörle öç almaların tetiklendiği bir dönemde, Türkiye'nin muhakkak surette milli huzur ve sistemsel istikrara ulaşması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, "Suriye'deki iç savaş ortamının mecburen uzayıp genişlemesi, buradaki kaosun sınırlarımızdan içeri girememesi sonucunda nispeten durulma ve durgunluk evresine geçmesi Türkiye'nin temkin, tedbir ve direnişiyle mümkün olmuştur." ifadesini kullandı. Türk milletinin, sınırlarının hemen dibinde kurulan zalim tuzağı zamanlama yanlışına düşmeden fark ettiğini, öngörüyle göğüslediğini, milli bekanın gücüyle püskürtmeyi bildiğini belirten Bahçeli, beşeriyetin bunalım kapanına sıkıştığı, bölgesel ve küresel hercümercin taban tuttuğu, siyasi ve ekonomik sorunların içinden çıkılmaz aşamalara geldiği bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü koruyarak geliştirmesi, milli ve tarihi uzlaşmayla tek yürek olmasının nimet ve mihnetleri def edecek mukavemet olduğunu kaydetti. Cumhur İttifakı'nın bu mukavemetin tezahürü, tahkim edilmiş mecmu olduğunu belirten Bahçeli, "MHP 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolüne sadık ve bağlıdır." değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın aday ve iradesinin mührünü vuracağını, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partilerin demokratik yarış halinde olacağını ifade etti.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki, "Mahalli İdareler Seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı, her seçim döneminin ise beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihi olacağı" ifadesini anımsatan Bahçeli, gerek mezkur kanun, gerekse de Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklama mucibince 1 Ocak 2019 itibarıyla seçim sürecinin başladığını belirtti. 1 Kasım 2018'de ise YSK'nin seçimlerle ilgili takvim ve kararının açıklanması üzerine parti teşkilatlarına 9 maddelik bir genelge gönderildiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu genelgede, partimizin Mahalli İdareler Seçimlerine adıyla amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacağı belirtilmiş ve talimatlandırılmıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girmek gayesiyle mutabakata varması genelgemizin yeniden düzenlenip tashihini gerekli kılmıştır." açıklamasını yaptı.

- "Beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır" Bahçeli, bu kapsamda bütün teşkilatların refakat ve riayet etmesi gereken hususları genelgede 6 madde halinde şöyle sıraladı: "MHP ve AK Parti 30 büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın yapısına muvafık şekilde uzlaşmışlardır. 51 il belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde her parti kendi adayıyla seçime katılacaktır. Cumhur İttifakı doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde MHP'nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. Konuyla ilgili gerekli hazırlık ve çalışmalar seri ve süratli şekilde yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır.Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı lazım gelen takibatı yapacak, gerekli tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.