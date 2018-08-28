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Bahçeli'den yaralanan polise ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru Akın Çakır'ı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru Akın Çakır'ı hastanede ziyaret etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, yıllardır MHP Genel Merkezi'nde görev yapan polis memuru Akın Çakır'ın dün kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaralı polis memuru Çakır'ı ziyaret ederek, ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

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Akın Çakır kazara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi yaralanma

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