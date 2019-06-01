Bahçeli'den 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' açıklaması

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir. Demokrasinin kalıcılığı, ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır" dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yargı Reformu Strateji Programı' ile ilgili değerlendirmelerini içeren yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, MHP'nin süreci dikkatle takip ettiğini, söz konusu reform programının 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyeti esas aldığını söyledi. Bahçeli, "'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. MHP, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir. Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır" söyledi.

'ÖZGÜRLÜKLER İLE İLGİLİ İRADE BEYANI ÇOK İSABETLİ'

Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığının demokratik rejim için hayati önemde olduğunu kaydeden Bahçeli, adaletin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, devletin temeli ve milli varlığın harcı olduğunu dile getirdi. Bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhunun zayıf düşmeyeceğinin altını çizen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemel ve muhtelif uçurumu kapatacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir. Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır. Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır. MHP’nin yaklaşımı da budur."

'COĞRAFİ TEMİNAT DOĞRU VE YERİNDE BİR TEDBİR'

Devletin 'hukuk' demek olduğunu belirtirken, Türkiye’nin bir hukuk devleti olma niteliğine işaret eden Devlet Bahçeli, adaletin hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesi olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcıların istekleri dışında çalıştıkları yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır" dedi.

Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla uygulanması, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi beklentisini dile getiren MHP Lideri Bahçeli, "MHP milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır. Adalet varsa ahlak vardır, bu sayede milli anılar parlak bir atiye (gelecek) mutlaka taşınacaktır. Milli vicdan adaletle yaşayacak, adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusu kök salacak, böylelikle ülkemizin mutlak ve müessir gücü haline gelecektir" mesajını verdi.

