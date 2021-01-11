Bahçeli’den Yargıtay’a ‘‘HDP’ye Kapatma Davası Açın’’ Çağrısı

Yazılı bir açıklama yayınlayan MHP lideri, ‘‘Hiç kimse demokrasi ve özgürlük kisvesiyle 6-8 Ekim şiddet olaylarının faillerini aklamaya, haklı çıkarmaya kalkışmamalıdır. Buna yeltenen kim varsa suça iştirak etmiş sayılacaktır. PKK/KCK’nın kuklası olan HDP ve diğer marjinal terör partileri Anayasa’nın 68’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını açıkça çiğnemişler ve suç işlemişlerdir. Anayasa’nın 69’uncu maddesine göre, bölücülüğün ve terörün odağı haline gelmiş partilerin kapatılması inkar edilemez bir amir hükümdür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır’’ dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma davası açmaya çağırırken bunun yapılmaması halinde kendi partisinin bu konuda başvuruda bulunacağını belirtti.

Siyasi Partiler Yasası’nın 100. maddesine göre re’sen (bir şikayet yokken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle, ya da bir siyasi partinin bizzat genel başkanının istemi üzerine kapatma davası açılabiliyor.

Bahçeli: ‘‘CHP ve İyi Parti’nin kapatmaya yönelik itirazları teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalı’’

HDP’nin, “6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemesi gerektiğini” dile getiren MHP Genel Başkanı, bu olayların FETÖ-PKK kumpası olduğunu da iddia etti.

Bahçeli, ‘‘Sözde Rojava devrimini son yurdumuza taşıma planı Türkiye’yi bölme ve bitirme senaryosunun bir parçasıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açmıştır. Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İyi Parti’nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş’tır. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen neyse terörist Demirtaş odur. 6-8 Ekim olaylarıyla 15 Temmuz kalkışması, Gezi Parkı hadiseleriyle hendek terörünün istikameti öz itibariyle bir ve aynıdır. CHP’nin, İyi Parti’nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindedir. Bunun yanında teröre yardım ve yataklık olarak da ayrıca ele alınmalıdır’’ dedi.