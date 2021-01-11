Bahçeli’den Yargıtay’a ‘‘HDP’ye Kapatma Davası Açın’’ Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma davası açmaya çağırırken bunun yapılmaması halinde kendi partisinin bu konuda başvuruda bulunacağını belirtti.
Yazılı bir açıklama yayınlayan MHP lideri, ‘‘Hiç kimse demokrasi ve özgürlük kisvesiyle 6-8 Ekim şiddet olaylarının faillerini aklamaya, haklı çıkarmaya kalkışmamalıdır. Buna yeltenen kim varsa suça iştirak etmiş sayılacaktır. PKK/KCK’nın kuklası olan HDP ve diğer marjinal terör partileri Anayasa’nın 68’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını açıkça çiğnemişler ve suç işlemişlerdir. Anayasa’nın 69’uncu maddesine göre, bölücülüğün ve terörün odağı haline gelmiş partilerin kapatılması inkar edilemez bir amir hükümdür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır’’ dedi.
Siyasi Partiler Yasası’nın 100. maddesine göre re’sen (bir şikayet yokken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle, ya da bir siyasi partinin bizzat genel başkanının istemi üzerine kapatma davası açılabiliyor.
Bahçeli: ‘‘CHP ve İyi Parti’nin kapatmaya yönelik itirazları teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalı’’
HDP’nin, “6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemesi gerektiğini” dile getiren MHP Genel Başkanı, bu olayların FETÖ-PKK kumpası olduğunu da iddia etti.
Bahçeli, ‘‘Sözde Rojava devrimini son yurdumuza taşıma planı Türkiye’yi bölme ve bitirme senaryosunun bir parçasıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açmıştır. Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İyi Parti’nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş’tır. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen neyse terörist Demirtaş odur. 6-8 Ekim olaylarıyla 15 Temmuz kalkışması, Gezi Parkı hadiseleriyle hendek terörünün istikameti öz itibariyle bir ve aynıdır. CHP’nin, İyi Parti’nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindedir. Bunun yanında teröre yardım ve yataklık olarak da ayrıca ele alınmalıdır’’ dedi.
MHP lideri, Kılıçdaroğlu’nu ‘‘namert’’, Akşener’i ‘‘ikiyüzlü’’ olarak tanımladı
MHP lideri CHP ve İyi Parti liderlerini de kıyasıya eleştirdi.
Bahçeli, ‘‘Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibariyle Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir. Zalimlerin ve Türkiye düşmanlarının yeminli sözcüsü olan Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye, PKK’ya, MLKP’ye, DHKP-C’ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir. Yoksa suç ve terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının vebali kendisinin siyasi sonunu süratle hazırlayacak, milletimiz bu namertliği affetmeyecektir. İyi Parti Başkanı’nın da heyecanla rezervini yaptığı terörist Demirtaş ile kahvaltı programını meçhul bir tarihe erteleyip masa edebiyatına son vermesi eve dönüş yolunda kendisini bihakkın rahatlatacaktır. Ne idüğü belirsiz ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için masa kurulsun’ diyen bu şahıs bilmelidir ki, çift taraflı davranan ve ikiyüzlü olan bizatihi kendisidir’’ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiğimiz günlerde evinde ağırlayan MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı’nın 2023 hedeflerini gerçekleştireceğini dile getirdi.
HDP: ‘‘Bahçeli, Anayasa suçu işliyor, yargı üzerinde baskı kuruyor’’
Bahçeli’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı çağrıya yanıt, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede’den geldi.
Hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı, ‘‘Devlet Bahçeli, iktidar ortağı olmasının gücünü kullanarak, açıklamalarıyla HDP hakkında kapatma davası açması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na açıkça talimat vermekte ve yargı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bahçeli açıkça Anayasa suçu işlemektedir. Anayasa’nın ‘mahkemelerin bağımsızlığı’ başlıklı 138’inci maddesi açıktır. Bahçeli yazılı açıklamasında ayrıca henüz iddianame aşamasında olan, yargılaması başlamamış olan, kesinleşmiş bir hukuki karar bulunmayan ‘6-8 Ekim’ davasıyla ilgili olarak da yargıyı yönlendirmekte ve baskı kurmaktadır’’ dedi.
Ümit Dede, yasalara aykırı olduğunu ifade ettiği bu durum karşısında yargıyı ve Adalet Bakanı’nı göreve davet etti.
CHP’li Öztrak’tan Bahçeli’ye ‘‘Hezeyan içinde sarf edilmiş ipe sapa gelmeyen değerlendirme’’ yanıtı
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise MHP liderinin partisi ve genel başkanı hakkında yaptığı eleştirilere ‘‘Bahçeli’nin özellikle partimiz hakkında hezeyan içinde sarf edilmiş sözlerini ciddiye almamız bu ipe sapa gelmeyen değerlendirmeye cevap vermeyi doğru bulmuyorum’’ yanıtı verdi.