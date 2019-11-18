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Bahçeli’den Yıldız Kenter için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah’tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatronun usta isimlerinden Yıldız Kenter’in vefatı sebebiyle paylaştığı mesajda , "Türk Tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah’tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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