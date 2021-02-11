Bahçelievler Basın Sitesi’nde bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler Basın Sitesi’nde bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler Basın Sitesi’nde bir binada patlama meydana geldi.
Bahçelievler Basın Sitesi’nde bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.