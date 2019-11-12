HABER

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla birlikte ip atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,‘Umudum Öğretmenim Projesi’ kapsamında sürdürülen “Benimle Oynar Mısın?” etkinliği’nde kimsesiz çocuklarla birlikte ip atladı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Umudum Öğretmenim Projesi’ kapsamında sürdürülen “Benimle Oynar mısın? etkinliğine Bahçelievler Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği destek vererek anlamlı bir projeye imza attı. Bahçelievler Yenibosna Spor Parkı’nda kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklarla yemek yiyip oyunlar oynadı. Başkan Bahadır, yakından ilgilendiği çocuklarla ip atladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da destek verdiği projede 160 çocuk geleneksel oyunlar oynadı. Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen projeye 30 öğretmen katıldı. El-kol-göz koordinasyonunu gerektiren dikkat artırıcı ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik planlanan oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlendi.
“Çocuklara kendilerine değer vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz”
Projenin öneminden bahseden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü ama o hafta okullar tatil olduğu için bu haftaya alalım dedik. 160 tane çocuğumuz geldi. Onlarla beraber oyun oynadık, masal dinledik, beraber yemek yedik onlarla beraberiz. Burada biz çocuklara şunu hatırlatmak istiyoruz. Kendilerine değer vermelerini fakat bugün gelen çocuklarımızın çoğu öksüz yetim çocuklardır. İlçe Milli Eğitim ile beraber getirdik. Onların daha mutlu olmasını istiyoruz. Gelecek hatıralarında bir güzel hatıra kalmasını istiyoruz. Bu projenin güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken... Her şey bir anda oldu! Röportaj yaparken...
Eskişehir’de silahlı saldırı: 1 yaralıEskişehir’de silahlı saldırı: 1 yaralı
Başakşehir'de “Daha yaşanabilir bir dünya” yürüyüşüBaşakşehir'de “Daha yaşanabilir bir dünya” yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

Son dakika: Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.