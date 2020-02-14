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  4. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan yıkılan binaya ilişkin açıklama: Demirleri satmak için almışlar

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan yıkılan binaya ilişkin açıklama: Demirleri satmak için almışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi. Yıkımının yarın yapılmasının planlandığını söyleyen Bahadır, "Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü. " dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan yıkılan binaya ilişkin açıklama: Demirleri satmak için almışlar

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yıkılan binaya ilişkin açıklama yaptı. Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Yandaki binaların da önlem amaçlı boşaltıldığını kaydeden Bahadır şunları söyledi:

"TAŞIYICI KOLONLARINDAKİ DEMİRLERİ SATMAK İÇİN ALMIŞLAR"

"7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz. Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
kesin suriyeliler çalmışlardır ya bu kadarda olmazki
zabita ekipleri cevrede guvenlik onlemi almamis mi ? insan bariyer ceker
bu kadar da olmaz dediğimiz neler olacak acaba daha her defasında ayni şaşkınlık icerisinde sadece izleyecegiz..
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