HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

27.11.2024 11:45
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye başkanları hizmetlerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken ortaya da ilgimç görüntüler çıkıyor. Son olarak Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ziyaret ettiği bir dükkanın ruhsatsız çıkması görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen esnafa 'Bak kapatırlar' diyen Bahadır için 'Görevinizi neden yapmıyorsunuz?' eleştirileri yöneltildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı AK Partili Hakan Bahadır'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntü bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Esnaf ziyareti sırasında girdiği dükkanın ruhsatsız olduğunu öğrenen Hakan Bahadır, "Bak kapatırlar" ifadelerini kullandı.

HABER.00_00_23_27.Still067

"BAŞVURDUN MU?"

Bahadır söz konusu videoyu, "Önce ruhsat, sonra açılış" notuyla paylaştı. Belediyenin hizmetlerine değinen Bahadır sohbet sırasında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen esnafa "ruhsat var mı?" diye sordu. Cevap alamayan başkan ardından 'başvurdun mu?' sorusunu yöneltti. Ruhsatsız olduğu anlaşılan bakkal için başkan 'bak kapatırlar sonra' dedi.

HABER.00_00_13_57.Still065

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan video için çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Bahadır'a "Görevinizi neden yapmıyorsunuz sayın başkan?" diye seslenirken bazı kullanıcılar da, "Ruhsat alındı mı, o işyeri ruhsat almaya uygun mu? Her şeyi satıyor gıda dahil, çalışanların sağlık kontrolü yapıldı mı?" ifadelerini kullandı.

HABER.00_00_17_16.Still061

Sosyal medyada video için yapılan yorumların bazıları şu şekilde;

  • Niye kapatmıyorsunuz? Adam muhtemelen başvurmadı ve vergi de kaçırıyor olabilir. Sizin ve belediyenin görevi o iş yerini kapatmaktır. Dükkan açabilecek kadar zekası varsa, ruhsat alınmasını gerektiğini bilecek kadar zekası da vardır.Vergi levhası da görünmüyor.

  • Madem ruhsatı yok neden kapatmadınız, patagonya belediyesi mi gelip kapatacak?

  • Burada görevi kötüye kullanma var. Vergi kaçıranlara göz yumuluyor gibi.

  • Siz burayı kapatıp mühürlemeyeceksiniz de Arka Sokaklardan Rıza başkomser mi mühürleyecek? Çok garip bir ülkede yaşıyoruz.

  • Başkan ben hemen gidip mühürleyip kapatıyorum ruhsatsız iş yerini sizede teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğiniz için hemen başlatıyorum yasal işlemleri.

  • Başkanım en azından kulağını çekseydiniz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Belediye başkanı Esnaf Bahçelievler
En Çok Okunan Haberler
Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.