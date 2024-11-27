Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

Bahçelievler Belediye Başkanı AK Partili Hakan Bahadır'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntü bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Esnaf ziyareti sırasında girdiği dükkanın ruhsatsız olduğunu öğrenen Hakan Bahadır, "Bak kapatırlar" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURDUN MU?"

Bahadır söz konusu videoyu, "Önce ruhsat, sonra açılış" notuyla paylaştı. Belediyenin hizmetlerine değinen Bahadır sohbet sırasında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen esnafa "ruhsat var mı?" diye sordu. Cevap alamayan başkan ardından 'başvurdun mu?' sorusunu yöneltti. Ruhsatsız olduğu anlaşılan bakkal için başkan 'bak kapatırlar sonra' dedi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan video için çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Bahadır'a "Görevinizi neden yapmıyorsunuz sayın başkan?" diye seslenirken bazı kullanıcılar da, "Ruhsat alındı mı, o işyeri ruhsat almaya uygun mu? Her şeyi satıyor gıda dahil, çalışanların sağlık kontrolü yapıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada video için yapılan yorumların bazıları şu şekilde;