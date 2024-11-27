Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın kendi paylaştığı video gündem oldu! "Görevinizi neden yapmıyorsunuz?"

Bahçelievler Belediye Başkanı AK Partili Hakan Bahadır'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntü bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Esnaf ziyareti sırasında girdiği dükkanın ruhsatsız olduğunu öğrenen Hakan Bahadır, "Bak kapatırlar" ifadelerini kullandı.
Bahadır söz konusu videoyu, "Önce ruhsat, sonra açılış" notuyla paylaştı. Belediyenin hizmetlerine değinen Bahadır sohbet sırasında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen esnafa "ruhsat var mı?" diye sordu. Cevap alamayan başkan ardından 'başvurdun mu?' sorusunu yöneltti. Ruhsatsız olduğu anlaşılan bakkal için başkan 'bak kapatırlar sonra' dedi.
Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan video için çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Bahadır'a "Görevinizi neden yapmıyorsunuz sayın başkan?" diye seslenirken bazı kullanıcılar da, "Ruhsat alındı mı, o işyeri ruhsat almaya uygun mu? Her şeyi satıyor gıda dahil, çalışanların sağlık kontrolü yapıldı mı?" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada video için yapılan yorumların bazıları şu şekilde;
Niye kapatmıyorsunuz? Adam muhtemelen başvurmadı ve vergi de kaçırıyor olabilir. Sizin ve belediyenin görevi o iş yerini kapatmaktır. Dükkan açabilecek kadar zekası varsa, ruhsat alınmasını gerektiğini bilecek kadar zekası da vardır.Vergi levhası da görünmüyor.
Madem ruhsatı yok neden kapatmadınız, patagonya belediyesi mi gelip kapatacak?
Burada görevi kötüye kullanma var. Vergi kaçıranlara göz yumuluyor gibi.
Siz burayı kapatıp mühürlemeyeceksiniz de Arka Sokaklardan Rıza başkomser mi mühürleyecek? Çok garip bir ülkede yaşıyoruz.
Başkan ben hemen gidip mühürleyip kapatıyorum ruhsatsız iş yerini sizede teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğiniz için hemen başlatıyorum yasal işlemleri.
Başkanım en azından kulağını çekseydiniz.