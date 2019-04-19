Bahçelievler Belediyesi'nde devir teslim

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahadır, görevine başladı.

Bahçelievler Belediye binasında düzenlenen devir teslim töreninde Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediye Başkanlığı koltuğunu devraldığı Osman Develioğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Develioğlu'nun desteğini her zaman isteyeceklerini söyleyen Bahadır, "Borcumuz yok hamd olsun, bazı arkadaşlar merak ediyordu. İstanbul'da iki belediye var borcu olmayan, üstüne parası olan. Onlardan birisi de Bahçelievler Belediyesi'dir. Ben yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında Rabb'imden hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Bahadır'ı tebrik eden Osman Develioğlu ise, "Bahçelievler halkı bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımızda oldu. Yanımızda olmaya da devam etti. Biz de bu çerçevede elimizden gelen gayreti ortaya koyduk. 31 Mart'ta yeni göreve seçilen Hakan Bahadır da inşallah aynı şekliyle, daha iyi daha güzel hizmetlere imza atacak." diye konuştu.

