Bahçelievler Belediyesi'nden metrobüs yolcularına iftar

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

Bahadır, yaptığı açıklamada, Ramazan için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bahçelievler'de sevgi ve komşulukları pekiştirerek Ramazan coşkusunu doyasıya yaşamak için kuracağımız sofralarımıza ve Ulu Cami önünde kurduğumuz Ramazan Sokağımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Belediye ayrıca, ilçenin 11 mahallesinde sokak iftarı programlarıyla komşuları iftar sofrasında buluşturacak. Bu kapsamda belediye Ramazanda yaklaşık 200 bin vatandaşa iftarlık ikramı yapmayı hedefliyor. Belediye ekiplerince belirlenen geçim sıkıntısı yaşayan 20 bin aileye de alışveriş çeki dağıtılacak.

Ramazanın ilk gününde, ilçedeki metrobüs duraklarının yakınlarında ve devlet hastanesinde kurulan stantlarda, iftar saatinde dışarıda kalanlara, su, ekmek ve çorba ikram edildi.

Ramazan Sokağı'nın halkın buluşma noktası olacağını vurgulayan Bahadır, burada kurulan minik çadırlarda, dini motiflerden geleneksel el sanatı ebru ve hüsn-ü hat'a, tespihten hediyelik eşyaya, kitaptan geleneksel Ramazan lezzetlerine kadar birçok seçeneğin bulunacağını kaydetti.

Soğanlı Mimar Sinan Caddesi Soğanlı Ticaret Lisesi yanındaki Sabit İftar Çadırında her gün yaklaşık bin 500 kişiye yemek ikram edileceğini aktaran Bahadır, "Ayrıca, vatandaşlar, her akşam Ulu Cami yanındaki belediye yemekhanesinden yaklaşık bin kişilik dağıtılacak iftar yemeğini isterlerse Ömer İnci Parkı'nda kurulacak masalarda yiyebilecekleri gibi, isterlerse evlerinde ailece yiyebilecek. Ramazan ayı boyunca İncirli, Bahçelievler, Şirinevler ve Yenibosna metrobüs duraklarında ve Bahçelievler Devlet Hastanesi bahçesinde kurulacak stantlarda iftara evlerine yetişemeyen vatandaşlara su, çorba ve ekmek ikram edilecek. Ramazan ayının ilk günlerinde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 200'er lira tutarında erzak kuponu hediye edilecek. Vatandaşlar kuponlarıyla istedikleri ihtiyaç maddelerini alabilecek." ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından vatandaşlarla sohbet eden Bahadır, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

