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Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesiyle dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre yükseklikten dereye attı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı. Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.

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(DHA)

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