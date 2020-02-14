Bahçelievler'de binanın çökmesinin ardından yardım çığlıkları! O anlar kamerada

\u0130stanbul Bah\u00e7elievler'de binan\u0131n \u00e7\u00f6kmesinin ard\u0131ndan ya\u015fanan panik kameralara yans\u0131d\u0131. \u00c7\u00f6ken binan\u0131n yan\u0131ndaki bir binadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 duyuluyor. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu foto\u011fraflar\u0131n asl\u0131 hi\u00e7 de bildi\u011fimiz gibi de\u011filmi\u015f!\u00c7\u00f6ken binadan yaral\u0131 olarak kurtuldu! Korku dolu anlar\u0131 anlatt\u0131Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...
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