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Bahçelievler'de binanın çökmesinin ardından yardım çığlıkları! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bahçelievler'de 7 katlı bir bina çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı açıklanırken, binanın çökmesinin ardından yaşanan panik kameralara yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de binanın çökmesinin ardından yaşanan panik kameralara yansıdı. Çöken binanın yanındaki bir binadan çekilen görüntülerde, yardım çığlıkları duyuluyor.

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