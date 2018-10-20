Bahçelievler'de çukurda çocuk kafatası bulundu!

Olay, Bahçelievler’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapan ekipte bulunan işçilerden biri, çukurda iki kafatası fark etti. Ekipler durumu hemen polise bildirdi.
Olay yerine gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çukurdan çıkarılan kafataslarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler de kafataslarının çocuklara ait olduğu belirlenirken, ekipler kafataslarını delil torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin bulunan kafataslarıyla ilgili soruşturması sürüyor.
Kafataslarını bulan ve çukurdan çıkartan kepçe operatörü İbrahim Halil Polat, “Kanalizasyon çalışması yapıyoruz kazdığımız zaman görmedik. Kapatmaya indiğimiz zaman ustamız fark etti. 3 saat açıkta kalmış çocuk kafataslarıydı” dedi.
İHA
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