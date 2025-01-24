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  4. Bahçelievler'de dükkan baskını! İş yerine girip kurşun yağdırdı, arkasına bakmadan kaçtı... O anlar kamerada

Bahçelievler'de dükkan baskını! İş yerine girip kurşun yağdırdı, arkasına bakmadan kaçtı... O anlar kamerada

24.01.2025 16:28
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Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.01.2025 16:28
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İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Elindeki silahla iş yerine giren şahıs, iş yeri sahibine 3 el ateş etti. Saldırgan arkasına bile bakmadan kaçarken, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Öte yandan korkunç olayın görüntüleri de iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, Yenibosna'da bulunan bir dükkanda meydana geldi. Elinde silah olan şahıs henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı dükkan sahibine ateş etmeye başladı.

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3 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Aniden içeri giren şahıs 3 el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit ettiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.

OLAY İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan dehşet veren olayın görüntülerde iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeriye giren şahsın birden ateş etmeye başladığı ve 3 el ateş ettikten sonra hızla kaçtığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bahçelievler
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