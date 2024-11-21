Bahçelievler'de feci kaza! Dengesini kaybeden skuter sürücüsü otomobilin altında kaldı

Kaza, saat 20.40 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen skuter'da bulunan iki kişiden biri dengesini kaybederek yere düştü.

SKUTER SÜRÜCÜSÜ SAHNEYE KALDIRILDI!

İsmi öğrenilemeyen 25 yaşındaki skuter sürücüsü yere düştüğü sırada aynı istikamete ilerleyen otomobilin altında kalırken diğer kişi ise yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan skuter sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile skuterdeki diğer kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan skuter sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobil ve skuter olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır