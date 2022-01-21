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Bahçelievler'de hayrete düşüren hırsızlık! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete koyup çaldı

21.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kadın, oto tamircisi önündeki metal varili, bir halterci gibi kaldırıp kamyonete fırlatarak çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atarak çaldığı da görülüyor. İş yeri çalışanı, "karşısına çıksaydım beni de fırlatırdı" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. İşte hayrete düşüren olayın detayları!

Bahçelievler'de hayrete düşüren hırsızlık! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete koyup çaldı

Şaşkına çeviren olay, 11 Eylül günü sabah saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda; oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaşıyor.

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Kamyonetten hızla inen kadın kenarda duran, yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlatıyor. Kadın aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atıyor.

Kadının binmesiyle kamyonet uzaklaşıyor. İş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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"BENİ DE FIRLATIRDI"

İş yeri çalışanı Yavuz Bora, "Ben burada kalıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeye rastlamamıştım. Bu varili kaldırmak büyük bir güç ister ama bu kadın varili bir seferde kaldırıp arabasının içine attı. Ben de buradaydım. Neyse ki ben de çıkmadım karşısına. Çıksaydım farklı şeyler olurdu. Eminim beni de fırlatırdı. Fırlatmasaydı bile yerden yere vururdu. Varilin ağırlığı da 35 kilodan fazladır" dedi.

DHA

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Bahçelievler
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