HABER

Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 03:52 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

POLİSLER YARALI MESLEKTAŞLARI İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

Şüpheliler kavga sonrası olay yerinden kaçarken, yaralı polis memuru ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polisin ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası yaralanan polis memuruna kan vermek isteyen meslektaşları da hastaneye akın etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası özel harekât ekiplerinin de desteğiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Polisin çalışmaları sonucu silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
İşaret diliyle 10 Kasım marşıİşaret diliyle 10 Kasım marşı
Yaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandıYaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silahlı çatışma polis Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşaret diliyle 10 Kasım marşı

İşaret diliyle 10 Kasım marşı

Yaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandı

Yaşlıları dolandıran cezaevi firarisi yakalandı

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Necmettin Özçelik: Atatürk'ün savaştığı hasımları bile cenazesine geldi

Necmettin Özçelik: Atatürk'ün savaştığı hasımları bile cenazesine geldi

Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.