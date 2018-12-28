Bahçelievler'de inanılmaz kaza! Acılı eş korkunç anları anlattı

Bahçelievler’de eşiyle ve çocuğuyla yolda yürürken kayan aracın altında kalan ve yaptığı bir hamleyle bebeğinin hayatını kurtaran kahraman babanın eşi konuştu. Bebeğini kurtarırken kendisi can veren baba Orhan Yenice, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

'DÖNDÜĞÜMDEN EŞİMİ DUVARDA SIKIŞMIŞ HALDE GÖRDÜM'

Eşinin gözleri önünde can verdiğini söyleyen Anne Esin Yenice, yaşadığı o korkunç anları anlattı. Esin Yenice, Annemlerden eve geliyorduk. Eşimle beraber yürürken kolundan çıktığımı hatırlıyorum. Daha sonra döndüğümde eşimin duvarda sıkıştığını gördüm. O an için müdahale ettim sıkışan eşime, elimde incinme oldu. Olay anından sonra ambulans geldi. Rabbim o anları kimseye yaşatmasın. Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda. Ambulans gelince kaldırıldı ama yapılacak bir şey kalmadığı söylendi. Ben o gün bu gündür Orhansız yaşıyorum. Önce Orhan'ı yerde gördüm sonra Melih Berat’ın arabasının sıkıştığını gördüm. Hemen Melih Berat’a baktım bir şeyi yoktu. Oradakilere verdim çocuğumu. Hiçbir kelime açıklamıyor acımızı. Bundan sonraki dualarıma hep Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyorum. Her geçen gün daha kötüleşiyor. zaman ilaç olmuyor" diye konuştu.