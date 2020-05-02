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Bahçelievler'de korkunç olay! Pencereden bakan çocuk başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de bir kız çocuğu evinin camından bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin penceresinden bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Valiliği, Rama Korbalı'nın öldürülmesiyle ilgili 10 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 adet silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

"SANKİ HİÇ ÇOCUKLAR YOKMUŞ GİBİ..."

Küçük kızın abisi Beşar Muhammed Korbalı ,"Ben öbür camdan baktım. Orada bir kişi duruyordu elinde silah vardı. Küfür ederek ateş açtı. Sanki hiç çocuklar yokmuş gibi. Tam iftar zamanında. İki, üç otomobil geçerken ateş açtı. Parkta da dört, beş kişi vardı." dedi.

BABA: PENCEREYE YAKLAŞIR YAKLAŞMAZ GERİYE DÜŞTÜ

Baba Mohamad Korbalı ise, "Biz evimizde oturuyorduk sesi duyunca çıktık. Bizim kız yemek hazırlarken pencereye geldi. Pencereye yaklaşır yaklaşmaz geriye düştü. Ağabeyleri yanında bağırmaya başladı. Öteki odadan geldik baktık ki kız kanlar içinde. Kurşun alnından girmiş arkadan çıkmış. Aşağıya indirdik hastaneye götürdük." diye konuştu.

KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ CAMDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan anne Hatice Muhammed kızının hayatını kaybettiği camdan bakarak gözyaşı döktü.

(DHA)


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