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Bahçelievler'de korkutan patlama: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 07:17 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İş yeri kullanılamaz hale gelirken patlamada iki kişi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler, Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir lokantada henüz nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından, iş yerinde yangın çıktı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük bir panik ile itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev yanan iş yerine müdahale etti.

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Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin bulunduğu apartmandaki vatandaşları binadan tahliye etti. Patlamanın ardından cadde üzerinde yürüyen iki vatandaş, lokantadan sıçrayan parçaların isabet etmesi ile yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, çevrede ki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın neden meydana geldiğini araştırmak üzere olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı.

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