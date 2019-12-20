HABER

Bahçelievler’de öğretmenden öğrencilere darp iddiası! Veliler ayaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de bir öğretmenin 3 aydır öğrencilerini dövdüğü iddiası velileri ayaklandırdı.İhbar üzerine okula gelen polisler velileri sakinleştirmeye çalışırken öğretmenin daha önce görev yaptığı okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi. Velilerin defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulunduğu öğretmen hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Erguvan İlkokulu’nda bu sene göreve başlayan bir öğretmenin öğrencileri darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı. Daha önce de başka bir okuldan uzaklaştırılarak bu okula atandığı belirlenen Hakan A. isimli öğretmenin çocuklara fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi. Okulun 3 L sınıfında bulunan öğrencilerin neredeyse tamamının her gün öğretmenlerinden şiddet gördüklerini velilerine anlattığı ileri sürüldü. Velilerin defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
şikayette bulunduğu öğretmen hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi.

"3 AYDIR ŞİKAYETTE BULUNUYORUZ ANCAK HERHANGİ BİR SONUÇ ELDE EDEMEDİK"

İddiaya göre, son olarak öğretmen Hakan A. dün Bilal D. isimli bir öğrenciye tekme ve tokat attı. Küçük öğrenci ve sınıfta bulunan diğer öğrenciler durumu velilerine aktardı. Bu sabah okulun önünde gelen veliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri okul yönetiminden bilgi alırken velileri ise şikayette bulunmaları için karakola yönlendirdi. Duruma tepki gösteren veliler ise 3 aydır şikayette bulunduklarını ancak her hangi bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

BİR ÖĞRENCİYİ YERE YATIRIP TEKMELEYEREK DÖVMÜŞ

Çocukların artık okula gitmek istemediğini belirten bir veli, “Okulda 3 aydır sürgün gelen bir öğretmen yüzünden çocuklar fiziksel ve sözlü şiddet görüyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 6 kez velilerle toplanarak şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Çocukların hiçbiri artık okula gitmek istemiyor. Hatta aralarında bir öğrenci var yere yatırıp tekmeleyerek bu öğrenciyi dövmüş öğretmen. Ayrıca öğretmene sorduğumuzda bize gülerek ve bazı yaptıklarını kabul ederek normalleştirerek cevap veriyor. 3 aydır hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Bu günde artık dayanamayıp okula polis çağırdık” diye konuştu.

"SENİ SINIFIMDA İSTEMİYORUM"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bulunan Ubeyde B. isimli öğrenciye de şiddet uygulayan, arkadaşlarının yanında ’Seni
sınıfımda istemiyorum’ diyerek okul müdürünün yanına götüren ve velisini okula çağırtan Öğretmen Hakan A.’ya isyan eden öğrencinin velisi Saadet B. “’Ben bu öğrenciyi sınıfımda istemiyorum’ dedi. Benim oğlumun dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. Yerinde durmuyormuş şikayeti bu yöndeydi o yüzden sınıfımda istemiyorum dedi. Defalarca sınıftan attı dilekçe verdik ama bir sonuç elde edemedik. 3 aydır ders de işlemiyoruz şiddet olayı da ayrı bir durum” diye konuştu.

Şiddet gören öğrenci Ubeyde B. ise “Hakan öğretmen ben bir şeye bastım diye kulağımı çekerek beni dışarı attı. Benim arkadaşıma da tekme tokat atarak küfür etti. Bir de benim çantamı beslenmemi alarak müdüre götürdü. ’Ben bu çocuğu sınıfımda istemiyorum’ dedi” diye konuştu.

"ARTIK OKULA GELMEK İSTEMİYORUM"

Öğretmenin kendisine dün sınıfta tekme ve tokat attığını belirten Bilal D. isimli öğrenci artık okula gelmek istemediğini söyledi.
"KÜÇÜK ŞEYTANLAR, ALLAH BELANIZI VERSİN"

Sınıfta bulunan diğer öğrenciler de zaman zaman öğretmenlerinden sözlü ve fiziki şiddet gördüklerini belirterek öğretmenlerinin kendilerine “Küçük şeytanlar, Allah belanızı versin" dediğini ve çeşitli küfürler ettiğini belirtti.

Okul önünde bir süre bekleyen veliler daha sonra şikayetçi olmak için karakola gitti.

Kaynak: İHA

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Esenyurt'ta otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştuEsenyurt'ta otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
Üç sendikadan ortak asgari ücret talebiÜç sendikadan ortak asgari ücret talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler darp öğretmen öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu hoca için demiyorum yanlış anlaşılmasın ama evde 1 çocuğuyla ilgilenmeyen düzhigün eğitim vermeyen aileler okula yolladıkdan sonra çocuklarına eğitim ve ilgi bekliyor 20-30 öğrencinin hangi birisiyle uğraşsın öğretmenler...
Öğretmenlerde şaşırdı artık enteresan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

Küçük Menderes'ten acı haber...

Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in evi 39 gündür mühürlü! Vatandaşlar tedirgin

39 gündür mühürlü! Vatandaşlar tedirgin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.