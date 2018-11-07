Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralı

Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi E. K. sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu E. C. K.'nın sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. E.C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:
Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular.
Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
(DHA)
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