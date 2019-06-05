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Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürüyen Ayşegül C, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden genç kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede tedavi altına alınan Ayşegül C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler kurşun kadın

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