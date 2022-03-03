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Bahçelievler'de tehlikeli taciz gerginliği! Evini taşladılar

03.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de mahalleliyi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Yoldan geçen kadını taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin evi mahalleli tarafından taşlandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenilirken, taşlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte tepki çeken olayın detayları!

Bahçelievler'de tehlikeli taciz gerginliği! Evini taşladılar

Mahalleyi ayağa kaldıran olay, iki hafta önce, sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi.

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Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu. Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı.

Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler taciz
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