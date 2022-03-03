Bahçelievler'de tehlikeli taciz gerginliği! Evini taşladılar

Mahalleyi ayağa kaldıran olay, iki hafta önce, sabah saatlerinde, Şirinevler Mareşal Fevziçakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hamdi isimli kişi, yoldan geçen kadına tacizde bulundu. Bunu gören çevredekiler, tepki gösterdi.

Evine giren şüpheli, balkondan aşağıya bakarak, tepki gösterenlere küfürler savurdu. Bunun üzerine çevredekiler, şüphelinin evini taşladı.

Balkonun camları kırıldıktan sonra taş atanlar dağıldı. Şüphelinin, olayın ardından yakınları tarafından hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

DHA

