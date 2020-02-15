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  4. Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de çöken binanın çevresinde bulunan 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün yapılan incelemelerin ardından risk taşımadığı tespit edilen 4 binaya giriş izni verildi. Vatandaşlar evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Ağır hasar aldığı belirlenen bir binaya ise giriş izni verilmedi.

Bahçelievler’de yıkılan binanın ardından tedbir amacıyla boşaltılan 4 binaya giriş izni verildi

Bahçelievler Emek Caddesi Narlı Sokak’ta dün öğle saatlerinde 7 katlı boş bina büyük bir gürültü ile çökmüştü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çöken binanın çevresinde bulunan 5 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bahçelievler İmar ve Şehircilik ekipleri binalarda yaptıkları incelemeleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından risk taşımadığı tespit edilen 4 binaya giriş izni verildi. Vatandaşlar evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Ağır hasar aldığı belirlenen bir binaya ise giriş izni verilmedi.

TORUNUNUN İLACINI ALMAK İÇİN HASARLI BİNAYA GİRDİ

Çöken apartmanın yanındaki binada yaşadığını söyleyen Bahtiyar Cengiz, “Toz duman arkamdan bir şeyler geldi. Başka odada torunum çocuklarım vardı. Hastanede açtım gözümü. Otizmli torunum var. 3 ayda bir ilaçlarını alıyoruz. O ilaçlardan burada olmadığı için mecbur apartmana girmek zorunda kaldım. Ben 1-2 gece ne yapayım? Belliydi yani göz göre göre. Yıkılan binanın kolonları incecik kalmıştı” şeklinde konuştu.

"ZARAR GÖRMEZ DERKEN YAN BİNA ÇÖKTÜ"

Bahtiyar Cengiz’in kızı Özlem Cengiz ise, çökme nedeniyle hasar gören binanın yeni olduğunu söyleyerek, “Depreme dayanıklıydı. Zaten yeni vermiştik kentsel dönüşüme. Kesinlikle zarar görmez diye düşünürken yanımızdaki bina üzerimize çöktü” dedi.
Çöken apartmanın karşısında oturan bir vatandaş ise evinin molozlarla dolu olduğunu aktararak, “Öğretmenler evine yerleştirdiler bizi. Bugünde evi mühürlediler. Biz mağdur olduk” ifadelerini kullandı.

"ACİL EYLEM PLANI YAPILMASI LAZIM"

Mimar ve Kentsel Dönüşüm uzmanı Nihat Şen ise çöken apartmanın 4 katlı olarak ruhsat aldığını ancak sonrasında ilave kat eklendiğini belirterek, “Deniz kumundan yapılan bir bina. Türkiye’de 1996 yılından önce yapılan binaların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bunun için acil eylem planı yapılması lazım. Vatandaşların da bakanlığın yetkililerine başvurup dayanıklılık için başvurması gerekiyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler yıkılan bina

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