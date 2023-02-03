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Bahçelievler'deki İETT kazasında ifadeler ortaya çıktı! Şoför: 'frenler bozuktu', yolcular: 'uyukluyordu'

03.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B. 'nin polise 'Otobüsün frenleri bozuktu' dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi. İşte olayın detayları...

Feci kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi.

Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

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ŞOFÖR: 'FRENLER BOZUKTU', YOLCULAR: 'UYUKLUYORDU'

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

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Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi.

Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bahçelievler İETT

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