Bahçelievler'deki korkunç olayda yeni gelişme! Cesedi böyle taşımış

Bahçelievler'de kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından gelen kötü kokular üzerine içeri giren polis ekipleri çekyatın altına saklanmış bir kadın cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan inceleme sonucu cesedinin yüz derisinin yüzüldüğü, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edilmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ BAVULLU ADAM FAİL ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili yaptığı çalışmada önce bina güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu 30 Nisan 2019 tarihinde bir kişinin elinde bir büyük bavul ve iki küçük bavulla içeri girdiği bir süre içerde kaldıktan sonra aynı bavullarla çıktığı görüldü. Ancak polis görüntülerde girerken güçlükle taşınan bavulun çıkışta daha kolay taşındığını ve cesedin bu bavulla eve getirilmiş olabileceğini değerlendirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine bavullu şüphelinin peşine düşen dedektifler kamera görüntülerini kullanarak takip ettikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda bir eve düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Karşısında polisi gören Afganistan uyruklu şüpheli Zivar G.R. suçunu itiraf etti.