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Bahçelievler'deki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de sabah karşı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi ölürken 10 kişi yaralandı.

PATLAMANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlar geçerken patlama olduğu görülüyor. Cadde savaş alanına dönerken bir anda alev topu yükseliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir."

Kaynak: DHA

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