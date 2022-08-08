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Bahçelievler'deki vahşette yeni gelişme! 16 yaşındaki kızı vurup intihara teşebbüs etmişti

08.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'deki kan donduran olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. 28 yaşındaki Selim Tekin, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza D.'nin evine zorla girerek genç kızı ensesinden vurdu. Tekin aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunurken ikisinin de durumlarının ağır olduğu belirtildi. Koruma kararı olmasına rağmen genç kızın kendi evinde saldırıya uğramasına isyan eden teyzesi, anne ve babanın defalarca şikayetçi olduğunu belirterek korkunç detaylar verdi.

Bahçelievler'de Selim Tekin, hakkında koruma kararı olmasına rağmeb evine gittiği Beyza D.'yi silahla ensesine ateş ederek yaraladı. Saldırgan daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Yaşananlara isyan eden teyzesi Zerife D., genç kızın 3 yıl boyunca bunları yaşadığını, defalarca şikayetçi olduklarını belirtti...

EVE ZORLA GİRDİ, BANYOYA GÖTÜRÜP ATEŞ ETTİ

Korkunç olay, geçtiğimi cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin saplantılı olduğu Beyza D.'nin evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza D.'yi banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan Beyza D.'nin kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Beyza D. ve Selim Tekin’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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"SÖZDE KORUMA KARARI VARDI"

Öte yandan Beyza D. ve ailesinin Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi. Beyza D.'nin teyzesi Zerife D. duruma isyan ederek, "Anne ve babası şikayetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. Sürekli tehdit ediyordu. Ablam sürekli kapıyı kilitliyordu. Ekmek almaya kızı gidiyor tam içeri gireceği esnada ayağını koyup kapının kapanmasını engelliyor. Silahla aileyi tehdit ediyor. Kız kaçıp bağırıyor 'Ablamı kurtarın' diye. Komşuyu gönderin bir şey yapmayacağım diyerek kızı banyoya götürüyor. Sözde koruma kararı vardı. Hayatını mahvettiler" şeklinde konuştu.

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"BU ADAM NİYE TUTUKLANMADI"

"Koruma kararı sınırsızdı ve eylülde mahkemesi vardı" diyen teyze, "O kızı defalarca kaçırdı. Annesi babası defalarca gidip şikayetçi oldu. 13 yaşında 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam beni öldürecek' bile dedi. Sürekli anlattı ama onu kimse duymadı. Ben ya da başkası olsa anlarım ama o daha çocuktu. Bu adam niye tutuklanmadı? Kızı kaçırdı 3-4 defa. Polis benim ablama bağırıyordu evrak istedi diye. Bu şekilde olur mu? Koruma kararı aldılar. 1 ay içerisinde geldi kızı vurdu" dedi.

"35 TANE ŞİKAYET DOSYAM VAR"

Baba Cuma D. de, "Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram’dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram’ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Cuma D., yaşananlarla ilgili ise, "Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı o şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silahlı saldırı
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