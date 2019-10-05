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Bahçelievler Hayvan Tedavi Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açıldı. Ayrıca ilçede evcil köpekler için ‘Pati Park’ projesi hayata geçirildi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sokak Hayvan Tedavi Merkezinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açılışı yapıldı. Açılışın ardından kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının ilk basamak tedavileri ve aşıları yapıldı. Bunların yanı sıra birçok sokak hayvanın daha tedavileri yapılacak. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi Yenibosna Kuleli Parkı içerisinde ‘Pati Park’ projesiyle köpekler için özel bir alan oluşturdu. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, hayvan sever ve vatandaşlar katıldı. 4 tarafı kapatılan alana “Pati Park” adı verilirken, parka 10 ayrı oyun ve eğitim aletleri konuldu. Parkı besledikleri hayvanlar ile ziyaret eden vatandaşların oldukça mutlu oldukları görüldü.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, köpeklerini alıp parka koşan vatandaşlarla ilgilenirken parkta oynayan köpekleri sevmeyi de ihmal etmedi. Diğer yandan, ilk olma özelliği taşıyan proje sokak hayvanlarının gece karanlığında daha görünür olabilmeleri ve araçlarıyla seyreden sürücüler tarafından daha kolay fark edilebilmeleri için “Fosforlu Tasma” takılacak. Başkan Bahadır, hayvanseverlere köpekleri için tasma hediye etti. Eğitimli AFAD köpeği Zeus gösterisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Bizim için önemli olan tüm hayvanlar"
Bütün hayvanların çok önemli olduğunu anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bizim için bütün hayvanlar önemli. Buranın bir özelliği var. Sokaktaki sevimli dostlarımıza günlük olarak veteriner eşliğinde teşhis ve tedavilerini yapıyoruz. Çobançeşme’de bir barınağımız var. Orası 7/24 açık. Sokaklardaki sevimli dostlarımızı alıyoruz, ilaçlıyoruz. Bir hafta kala barındırıyoruz. Daha sonra aldığımız noktaya geri getiriyoruz. Bize komşulardan gelen istekler üzerine Yenibosna Kuleli Park’ın içerisinde köpekler için ‘Pati Park’ adında bir bölüm yaptık. Dünya Hayvan Gününü böyle kutlamak istedik” şeklinde konuştu.

“Halkın görünmeyen gizli kahramanlarıyız”
Bahçelievler Veteriner Hekim Mithat Levent, “Bu hayvan yaklaşık 2 aylık annesinden yeni ayrılmış. Bir takım hastalıklar oluyor onu önlemeye yönelik iç dış parazit yaptık. Daha sonra takiben hastalıkları olmadığı takdirde bir takım aşıları daha var. Aşıları yapıldığı takdirde vatandaşlarımız sokak hayvanlarını gönül rahatlığıyla sevebiliyorlar. Bu sayede hastalık bulaşmamış oluyor. Yani halkın görünmeyen gizli kahramanlarıyız. Bunları tedavi ederek insan sağlığını da iyileştirmiş oluyoruz” dedi.

"Haftanın 3-4 günü buraya getirmeyi düşünüyorum"
Alanın temiz ve geniş olduğunu söyleyen hayvansever Duygu Esen, “Oscar’ı 36 günlükken aldım, Şu an 3.5 aylık. Telefonuma gelen bir mesaj yoluyla parkın açılışını duydum. Ben Bahçelievler’de ikamet ediyorum. Buraya yakın oturuyorum. Haftanın 3-4 günü buraya getirmeyi düşünüyorum. Çünkü alan temiz ve geniş. Burada tasmayla dolaştırmak zorunda kalıyorum. En azından kendi parkında daha özgür yani daha rahat hareket etme anlamında güzel oldu” ifadelerinde bulundu.

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