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Bahçelievler, Mersin ve Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Geriye bu görüntüleri kaldı

08.01.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit olmuştu. Şehit olan er Enes Koç, er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Teğmen Murat Alyakut’un acı haberleri Bahçelievler, Mersin ve Kahramanmaraş’taki ailelerine ulaştı. Acı haber sonrası şehit evleri yasa boğuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehitlerin acı haberi ailelerine ulaştı.

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BAHÇELİEVLER'DE ŞEHİT EVİ YASA BOĞULDU

Patlamada şehit olan er Enes Koç'un acı haberi Bahçelievler'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

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Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

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MERSİN'DE ŞEHİDİN EVİNDE TÜRK BAYRAKLARI

Patlamada şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar'ın da acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.

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Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Şehidin bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilirken, babasının da MHP Gülnar eski ilçe başkanı olduğu belirtildi.

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Şehitten geriye 17 Aralık 2016’da Kayseri’deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

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KAHRAMANMARAŞ'TA ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Patlamada şehit olan Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi.

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Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı. (DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Mersin Kahramanmaraş Bahçelievler
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