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Bahçelievler'de 11 katlı bina işte böyle yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar tedbirsiz davranıldığını söyleyerek yıkımı eleştirirken, bazı vatandaşlar ise her türlü önlemin alındığını dile getirdi.
Bahçelievler'de bulunan 11 katlı 80 dairelik Basın Sitesi geçtiğimiz aylarda riskli bulunmuş ve bina sakinleri tahliye edilmişti. Yetkililer tarafından da binanın yıkımına karar verilmişti. Müteahhit firma tarafından yıkımı yapılan bina bugün vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıyan binanın yıkım görüntülerini bazı vatandaşlar tedbir alınmadı diyerek eleştirirken, bazı vatandaşlar ise her türlü tedbirin alındığını dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

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