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Bahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de 11 katlı iş merkezinin 8'inci katında yangın çıktı.

Bahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangın

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)-BAHÇELİEVLER'de 11 katlı iş merkezinin 8'inci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir iş merkezinin 8. katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir üst kata da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

(FOTOĞRAF)

Bahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangınBahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangınBahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangınBahçelievler'de 11 katlı iş merkezinde yangın

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