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Bahçelievler'de 17 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:52 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de günlük olarak kiralanan bir evde silahla başından vurulmuş olarak bulunan 17 yaşındaki Uğur adlı genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de günlük olarak kiralanan bir evde silahla başından vurulmuş olarak bulunan 17 yaşındaki Uğur adlı genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gencin polis tarafından arandığı belirlenirken olayın hemen ardından kaçan kişiler aranıyor. Olay, saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Dönmez apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evin sahibi binaya girerken 1 el silah sesi duydu. Merdivenlerden çıkarken birkaç gencin koşarak dışarı çıktığını gören ev sahibi, evi kontrol ettiğinde 17 yaşındaki Uğur adlı genci başından vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla 1 el ateş edilerek ağır yaralandığı anlaşılan genci, ilk müdahalesinin ardından Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Evde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu. İfadesine başvurulan ev sahibi, evi bugün kiraladığını, dışarıdan gelirken bina girişinde 1 el silah sesi duyduğunu ve yukarı çıkarken birkaç gencin hızla merdivenlerden aşağı indiklerini gördüğünü söyledi. Ev sahibi, eve girdiğinde de Uğur adlı gencin başından vurulmuş olduğunu görerek durumu polise haber verdiğini bildirdi. Soyadı açıklanmayan Uğur adlı gencin polis tarafından arandığı belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürürken olayın hemen ardından kaçarak ortadan kaybolan gençleri arıyor.

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