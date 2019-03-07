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Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.Edinilen bilgilere göre olay Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında yaşandı.

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre olay Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında yaşandı. Çatından yükselen alevleri gören vatandaşları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kocasinan ve Bağcılar İtfaiye grupları sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Görgü şahidi bir kadın, "Biz yangın vardı. Baktık alevler yükseliyor, itfaiyeye haber verdik" ifadelerini kullandı.
İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bahçelievler’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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