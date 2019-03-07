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Bahçelievler'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de 3 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de 3 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 09.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak'taki 3 katlı bir binada çıktı. Binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Çatısı yanan binada ölen ya da olmazken, yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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