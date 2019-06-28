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Bahçelievler'de 500 Bin TL'lik hırsızlık kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

Bahçelievler'de 500 Bin TL'lik hırsızlık kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)- BAHÇELİEVLER'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı. Yaşanan hırsızlık anı saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz salı günü Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu kuryesi olan iki kişi Yenibosna'da bulunan bir kuyumcuya geldi. İçerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasının bulunduğu çanta ile kuyumcudan içeriye girdiler. Burada bir süre kalan iki kişi daha sonra çantayı araçlarının bagajına koydu. Araçlarına bindikleri sırada kendilerini takip eden hırsızlar bagajdan çantayı alarak geldikleri araçla kaçtı. Çantaları çalınan kişiler araçlarıyla hırsızları kovalasa da başarılı olamadı. Yaşanan tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin 500 bin liralık altını çalan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Bahçelievler'de 500 Bin TL'lik hırsızlık kameradaBahçelievler'de 500 Bin TL'lik hırsızlık kameradaBahçelievler'de 500 Bin TL'lik hırsızlık kamerada

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