Bahçelievler’de 500 öğrenci ve ailesi afet eğitimi aldı

İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER Belediyesi vatandaşa ‘Bireysel ve Aileler için Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması’ eğitimi verdi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime 500 öğrenci ve velisi katıldı.

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (AKB) vatandaşlara afet bilinci oluşturmak amacıyla Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, afet anında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. 500 öğrenci ve velisinin katıldığı eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5,8’lik deprem ve artçılarıyla yeniden gündeme gelen deprem anında neler yapılması gerektiği, Arama Kurtarma Birliği Ekip Amiri Fikret Aygün tarafından anlatıldı.

"SON DEPREM BİZLERE TATKİBAT GİBİ OLDU”

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, eğitimlerin Bahçelievler’deki tüm okullarda gerçekleştirileceğini belirtti. Yaşanılan son depremin tatbikat gibi olduğunun altını çizen Bahadır, “Deprem konusunda bilinçlenmek iki yönlü gerçekleşebilir; birincisi evler için depremsel dönüşüm sağlamak, bir diğeri ise vatandaşlarımızın kendilerini bilinçlendirmektir. Bahçelievler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde başlatmış olduğumuz eğitim programlarımızı Bahçelievler Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştiriyor. Bizler anneleri eğitirsek, anneler eşlerine, çocuklarına ve komşularına bu eğitimleri anlatarak bilinçlenme zinciri oluşturmuş olacak” diye konuştu.