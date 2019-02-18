Bahçelievler’de 80 daireli binaya yıkılma tehlikesine karşı mühür

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürledi. Binadaki 12 dükkanı boşaltan ekipler, 80 dairenin olduğu binada, boşalan daireleri mühürlerken boşaltılamayan daireler için ise süre verdi.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşın mühürleme hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgiye göre yıkılma tehlikesi olan ve bir süredir tahliyesi konusunda yasal işlemlerin sürdüğü sitenin bir bloğuna zabıta ekipleri geldi. Burada önce 12 dükkanı boşaltan ekipler, 80 dairenin olduğu blokta, boşalan daireleri mühürlerken boşaltılamayan daireler için ise daire sakinlerine süre verdi.

“Uygun olmayan müteahhit burayı sıkıntıya sokmuştur”

Binanın önümüzdeki günlerde tamamen boşaltılarak mühürleneceği kaydedilirken sakini Hasan İnan, binalarının riskli bir durumdan dolayı mühürlendiğini kaydetti.

Bu sitede bulunan apartmanlarının 1957 senesinde yapıldığını kaydeden İnana, “Burası Korozyondan etkilenmiştir ve sağlamlığını yitirmiştir. Mühürleniyor şuan riskli bir durumu var” dedi.

“Binada oturan insanların yüzde sekseni emekli yaşlı mağdur durumda insanlar”

Binalarındaki dairelerin imar değişikliğinin ardından mühürlenmesinden dolayı mağdur olduklarını belirten bina sakini Handan Özaydınlı, “Binamız 11 katlı bir bina çevresindeki binalardan bazıları 13 katlı bir bina fakat son imar değişikliğiyle beraber Bahçelievler’de imar dört kata kadar indirildi 12 buçuk metreye indirildi. Binamız bir komşumuzun ihbarıyla riskli yapı olarak tespit edildi. Bahçelievler Belediyesi’nin söylediğine göre biz diyoruz ki riskli bir binadayız başka bir binaya taşınalım ama bu binalar riskli bizi can güvenliğimiz için buradan çıkarıyorsunuz ama gönderdiğiniz apartmanlarda riskli ve kira ödeyeceğiz. Bir sürü maliyeti var bunu karşılayamayacak insanlar var. Diyorlar ki onlar riskli yapıya başvurmadılar. Hiçbir kira yardımı yapılmıyor sadece üç gün içerisinde evi boşalt başının çaresine bak ne yaparsan yap. Binada oturan insanların yüzde sekseni emekli yaşlı mağdur durumda insanlar” ifadelerini kullandı.



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