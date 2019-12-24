HABER

Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 01:03 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan, akrabalar sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden M.Ç ve K.Ç yaralandı. Silahlı saldırgan ise otomobille kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
İhlas Medya’ya 4 ödül birdenİhlas Medya’ya 4 ödül birden
Türkiye’de Wikipedia Yasağı Kalkacak mı?Türkiye’de Wikipedia Yasağı Kalkacak mı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Boğaz'da korkunç olay! Yolcuların gözü önünde vapurdan atladı!

Boğaz'da korkunç olay! Denizden cesedi çıkarıldı!

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

Emniyet dev operasyonda son sayıyı açıkladı! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Kütahya'da yemekten zehirlenen 74 asker hastaneye kaldırıldı

74 asker hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.