HABER

Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 03:47 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de anne ve kızı evinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de anne ve kızı, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, eşi kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi.

Komşularının yardımıyla kapıyı açan Soymaz, eşi Ayşe Soymaz (52) ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı (81) yerde hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlendi.

Anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- "Mahallede çok hırsızlık oluyor tedbir alınsın"

Ölen kişilerin yakını Şükrü Özkaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, mahallede çok hırsızlık olayı olduğunu, buna karşı polisin bir an önce tedbir alması gerektiğini söyledi.

Bu olayla çok büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Özkaya, "Bu acı bu gece hepimizin acısıdır. Türkiyemizin acısı olarak algılayalım ki bu acıyı biz yaşadık, benim yengem, babaannemiz, bu acıları biz yaşadık, son olsun. Büyüklerimize, ülkemizi yönetenlere, sesleniyorum. Emniyetimize sesleniyorum. Bu kişileri bulsunlar. Lütfen devletimizden rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özkaya, daha önce de söz konusu mahallede bir genç kızın öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan binanın önünde toplanan mahalleli, yaşadıkları yerde hırsızlık olaylarının çok arttığını, yeterince önlem alınmadığını ve emniyetin gerekli tedbirleri almasını istedi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bahçelievler'de anne ve kızı evlerinde cinayete kurban gittiBahçelievler'de anne ve kızı evlerinde cinayete kurban gitti
Ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar varAmbulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne ve kızı ölü bulundu Bahçelievler cinayet polis

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı dehşet! Olay sonrası mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

13 yaşındaki çocuk ablasını ruhsatsız silahla boynundan vurdu!

Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk ablasını vurdu!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Saatlerdir haber alınamıyordu! Ailesi acı manzarayla karşılaştı!

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kocaeli'de akrabasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.