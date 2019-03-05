HABER

Bahçelievler'de anne ve kızı evlerinde cinayete kurban gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan(82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü.

Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan(82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı(52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi.

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izinie rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor.

HEMŞEHRİLERİ EVE AKIN ETTİ, SUÇLULARIN BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
AK Parti’li başkan adayının çabası sonuç verdi, vatandaş intihar etmekten vazgeçtiAK Parti’li başkan adayının çabası sonuç verdi, vatandaş intihar etmekten vazgeçti
Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.