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BAHÇELİEVLER'DE ANNE VE KIZIN KATİL ZANLISI YAKALANDI; AKRABA OLAN ŞÜPHELİ CENAZEYE KATILMIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:56 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de, yengesi Ayşe Soymaz ve 82 yaşındaki annesi Keziban Ercan'ı öldürdüğü tespit edilen yeğen Mesut S.

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de, yengesi Ayşe Soymaz ve 82 yaşındaki annesi Keziban Ercan'ı öldürdüğü tespit edilen yeğen Mesut S. ve şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Mesut S.'nin, aldığı borcu ödeyemediği yengesi Ayşe Soymaz'la tartıştırıp öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Mesut S.'nin olayın ardından yengesinin cenazesine katıldığı iddia edildi.
Olay, 5 Mart günü Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Keziban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın evde öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne ve kızın ağızlarına çorap geçirilip atkıyla boğularak öldürüldüğünü belirleyerek çalışma başlatmıştı.
Çalışma kapsamında evde araştırma yapan ekipler, kapıda zorlama olmamasından şüphelinin tanıdık bir isim olduğu üzerinde durdu.

KATİL TANIDIK ÇIKTI
Aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, çevrede güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan bilgi doğrultusunda, şüphelinin Ayşe Soymaz'ın yeğeni Mesut S. olduğunu belirledi. Yürütülen takipler sonucu 27 yaşındaki Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis araştırmasına göre, dönerci olan 27 yaşındaki Mesut S. yengesi Ayşe Soymaz'dan bir miktar borç aldı. Borcunu bir süre ödememesi üzerine yengesi Ayşe Soymaz ile aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı. Olay günü saat 18.00 sıralarında Mesut S. yengesiyle borç konusunu konuşmak için evine geldi. Yengesiyle borç meselesini konuşurken, aralarında tartışma çıktı.

ATKIYLA BOĞDU
Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine Mesut S. yengesi Ayşe S.'nin ağzına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğdu. Ayşe Soymaz'ın öldüğünden emin olan Mesut S., ardından diğer odadaki Ayşe Soymaz'ın annesi Kezban Ercan'ı da aynı yöntemle boğarak öldürdü. Olaya hırsızlık için işlenmiş cinayet süsü vermek isteyen şüpheli Mesut S. Ayşe Soymaz'ın üzerindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

CENAZAYE KATILDI
Cinayetin ardından Mesut S. hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Mesut S., şüphe çekmemek için cenazeye katılarak diğer aile bireylerini teselli ettiği ortaya çıktı. Mesut S. ile birlikte gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin fotoğraf
ARŞİV
-Anne ve kızının fotoğrafı
- Olay yeri
- Kalabalık
- Polis ekipleri
- Cenazelerin taşınması
- Açıklamalar ve sloganlar
- Genel ve detaylar

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